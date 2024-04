Dall’inagibilità a oggi: l’Arlecchino diventa un centro polifunzionale

Presentato anche il progetto, che sarà sottoposto al Commissario per la ricostruzione per il finanziamento (integrato da una parte investita dal comune) da parte dell’Amministrazione Comunale sul Cineteatro Arlecchino che diventerà un centro polifunzionale. Dopo il sisma del 2016 la struttura è stata dichiarata inagibile per un’importante fragilità strutturale. Da li sono partite le valutazioni sull’entità dei danni insieme all’interlocutore privato, la Società Arlecchino, comproprietaria di alcune volumetrie dell’immobile. Il dialogo portato avanti dalla Giunta Canigola e il venire meno dal 2018 dell’impossibilità per li enti pubblici di acquistare beni immobili da privati, aveva portato l’Amministrazione all’acquisto di una fondamentale porzione della struttura ma gli interventi necessari erano più onerosi del previsto. "Si è rivelato più conveniente - hanno sottolineato la sindaca Moira Canigola e l’Assessore ai Lavori Pubblici Federico Giacomozzi - procedere alla demolizione e al totale rifacimento dell’Arlecchino per ottenere con più facilità anche l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, e quindi minori costi di gestione per il futuro, nonché il miglioramento distributivo degli spazi e la possibilità di destinarvi anche più funzioni di interesse comune". Nel consiglio comunale del 20 aprile è stato dato il via libera all’acquisizione dell’ultima particella immobiliare non di nostra proprietà. Proprio le opportunità sono state quelle illustrate dall’Ingegnere e Architetto Lorenzo Renzi. La volumetria resterà invariata in fase ricostruttiva, ma in connessione con i due versanti di Via Gioberti e Via Monti Sibillini. Al suo interno una sala principale da 376 posti, una torre scenica che renderà l’Arlecchino teatro a tutti gli effetti, arricchito di spazi polivalenti e ambienti con destinazioni d’uso che andranno dall’attività ambulatoriale a quella sportiva. Nessuna barriera architettonica, basso impatto ambientale, puntando su un’illuminazione naturale e fruibile in ogni suo spazio per attività, mostre, momenti dedicati.