Della Valle dice addio alla Borsa : "Ci focalizziamo sui nostri marchi"

Il Gruppo Tod’s è uscito dalla Borsa. L’annuncio del completamento della fase di delisting è stato dato da Diego Della Valle presidente e amministratore delagato del Gruppo al termine del Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, che ha approvato ieri i dati di vendita del Gruppo Tod’s relativi al primo trimestre 2024. Lo stesso Diego Della Valle ha commentato così: "Con il successo dell’Opa, il gruppo Tod’s esce dalla borsa. Abbiamo ritenuto di fare questa scelta per focalizzarci sul potenziale sviluppo dei nostri singoli marchi, facendo tutti gli investimenti necessari nei tempi che riterremo più idonei. Abbiamo una grande opportunità di crescita e cercheremo di coglierla, operando con una visione di lungo periodo". Il presidente Diego Della Valle ha evidenziato come è maturata la decisione del delisting: "Abbiamo inoltre deciso di condividere questa nostra decisione strategica con due partners mondiali, che hanno una grande esperienza nel nostro settore: L Catterton e LVMH, con il quale abbiamo condiviso il nostro ingresso in borsa oltre vent’anni fa, che saranno sicuramente preziosi compagni di viaggio. Colgo l’occasione per ringraziare Borsa italiana e Consob per la loro disponibilità e collaborazione dimostrataci in questi anni di lavoro in comune."

In merito ai dati del primo trimestre del 2024, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 252,3 milioni di Euro, con una differenza del 6,7% rispetto al primo trimestre 20231. Negativo l’impatto delle valute; infatti, a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi tre mesi del 2023, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 257,9 milioni di Euro, con una differenza del 4,7% rispetto al primo trimestre 2023. L’andamento dei singoli marchi è molto disomogeneo e riflette la composizione geografica delle loro vendite; Tod’s e Roger Vivier sono stati visibilmente influenzati dalla debolezza del mercato cinese. Tutti i marchi hanno comunque registrato buoni risultati nei mercati europei ed americano. Il Gruppo ha registrato buoni risultati nel mercato domestico ed in quello europeo, grazie alla solidità della domanda locale e all’importante contributo degli acquisti dei turisti. Molto bene il mercato americano, che ha beneficiato anche del maggior numero di punti vendita nei department stores. Negativo, invece, l’andamento nel mercato della Greater China, impattato dal forte calo di traffico nei negozi e dalla debolezza dei consumi, oltre che da una base di confronto particolarmente impegnativa. Bene il canale e-commerce.

Vittorio Bellagamba