Demolita la scuola: la Bacci non c’è più

Ci sono volute un paio di settimane per portare a termine l’opera di demolizione dell’imponente complesso scolastico ‘Bacci’, nel capoluogo cittadino. Una costruzione che adesso non c’è più, sostituita da un enorme cumulo di macerie di cemento, che dovranno essere smaltite per poi mettere davvero mano all’opera di costruzione del nuovo edificio scolastico, moderno, funzionale, all’avanguardia e completo di ogni comfort dal punto di vista strutturale per ospitare la scuola primaria e la secondaria di primo grado, e finanziato con oltre 11milioni di euro di fondi del Pnrr. Nei desiderata dell’ex amministrazione comunale c’era la volontà di poter portare avanti contestualmente sia l’operazione di demolizione e ricostruzione della scuola, sia quella di demolizione e ricostruzione della attigua palestra comunale (inutilizzata dal sisma 2016). E invece, così non sta avvenendo. Al momento, l’iter per la ‘Bacci’ sta proseguendo cercando di rispettare i tempi, anche perché incalzato dalle scadenze fissate e imposte dal Pnrr (secondo le quali il nuovo edificio dovrà vedere la luce entro il 2026). Invece, progetto e finanziamento per la palestra comunale sono quelli legati alla ricostruzione post terremoto e stanno viaggiando con tempi e modalità diversi, per cui le due opere non potranno procedere di pari passo. I progetti delle due costruzioni, tuttavia, sono le risultanti di un confronto tra tecnici e progettisti che li hanno elaborati, facendo sì che ci fosse una certa armonizzazione e continuità dal punto di vista architettonico.