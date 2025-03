Divampano due incendi in 24 ore: indagini a Torre San Patrizio

Due incendi in meno di 24 ore nella medesima zona a Torre San Patrizio, i danni sono limitati a scarti di materiale legnoso, arredi e altri oggetti, ma il ripersi del fenomeno mette in stato di agitazioni i residenti del paese. I due incendi si sono verificati entrambi a margine del grande parcheggio sito in prossimità del noto locale ‘Baladì’ di Torre San Patrizio, il primo è avvenuto alle 22 di martedì, a lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno visto la luce prodotta delle fiamme e il fumo denso sollevarsi, sul posto sono intervenuti con estrema rapidità i vigili del fuoco di Fermo con due mezzi e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Un bel lavoro per gli uomini del 115 che hanno impiegato circa 3 ore per spegnere le fiamme, ma in tarda notte la situazione era stata riportata alla normalità. Ad andare in fiamme accatastati sul margine dell’area solo un ammasso di detriti: arredi, oggetti in legno e altro materiale di scarto, ma non ci sono stati danni a cose o persone, infatti, le fiamme sono state subito circoscritte e nelle immediate vicinanza non c’erano abitazioni. Potrebbe sembrare un incendio accidentale, se non fosse che la notte fra lunedì e martedì è avvenuto erano già intervenuto con due mezzi per spegnere un incendio divampato nello stessa zona e nel medesimo accatastamento di materiale. Anche in questo caso non ci sono stati feriti o danni, ma la cosa ha creato una naturale attenzione, senza considerare che nelle ultime ore le temperature sono scese vertiginosamente e quindi anche le condizioni ambientali non erano certo favorevoli. I carabinieri della Compagnia di Montegiorgio hanno avviato delle indagini e raccolto le immagini di video sorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti al fine di ricostruire quando accaduto. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, compresa quella che si possa trattate di un incendio di origine dolosa, fra le prime ricostruzioni qualcuno avrebbe notato un’auto allontanarsi da quella zona poco prima che l’incendio iniziasse a brillare nel cuore della notte. L’episodio ha creato una certa preoccupazione fra i residenti, è già capitato in passato che in alcune zone del territorio si verificassero degli incendi strani avvenuti purtroppo anche all’interno di centri abitati. Un esempio può essere quello che accede nella città di Amandola nel 2021; dove in poche settimane si registrarono ben quattro incendi, alla fine i carabinieri denunciarono un uomo.

Alessio Carassai