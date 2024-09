Domani sera assemblea pubblica in piazza Mattteotti

’Spopolamento, industria turistica, impatto ambientale. La città è di chi l’abita’ è il tema di una pubblica assemblea, promossa dal Csa Centro sociale autogestito ’Officina Trenino 211’. Si svolgerà alle 21 di domani in piazza Matteotti. In verità il centro sociale ha dovuto effettuare un cambio di indirizzo rispetto al sito inizialmente stabilito, che era il Giardino d’estate, e ne contesta la motivazione sui social: "Il Giardino d’estate non è disponibile per la nostra assemblea, o meglio non ne è permesso l’uso perché dato in concessione a privati da agosto. Questo dopo essere stato abbandonato e chiuso per un anno e mezzo".