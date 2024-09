Droga e alcol alla guida: denunciati

La stupidità di mettersi alla guida di un mezzo, anche fosse una bicicletta, sotto l’effetto degli stupefacenti, non ha età. E’ quanto accaduto a un 79enne di Fermo che ha provocato un incidente mentre era in sella alla sua bici da corsa. A seguito dell’incidente, l’anziano ciclista è stato trasportato in eliambulanza dai sanitari del 118 a Torrette per le cure del caso, dove è risultato positivo agli oppiacei. Pertanto carabinieri lo hanno denunciato per guida sotto stupefacenti. I militari hanno anche denunciato un tunisino 39enne che guidava il suo motorino ed è rimasto coinvolto in un sinistro: trasportato in ospedale, è risultato positivo alla cocaina. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente di guida e il motociclo sottoposto a fermo amministrativo. A Monterubbiano un altro, un 44enne di Montalto, che guidava sotto l’effetto di droga: anche qui, l’uomo, alla guida della propria auto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Ponzano riportando lesioni; al pronto soccorso, è risultato positivo alla cocaina. In occasione di un altro sinistro stradale verificatosi a Sant’Elpidio a Mare, i Militari del Nucleo Radiomobile di Fermo hanno deferito all’autorità giudiziaria un 39enne di Montegranaro, che era invece ubriaco alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. e pertanto la patente di guida è stata immediatamente ritirata. L’abuso di assunzione di sostanze alcoliche nuoce sulle capacità cognitive e motorie di una persona e possono compromettere la sua abilità di guidare in modo sicuro ed efficiente, aumentando il rischio di incidenti stradali mortali o causando danni alle persone e ai veicoli.

