Droga e alcol tra il popolo della movida

Fine settimana di intensa operazione di controllo del territorio fermano, quello appena passato, effettuata congiuntamente tra polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza. Gli accertamenti sono stati mirati alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica e sono stati eseguiti su strade, luoghi di aggregazione ed esercizi commerciali, con particolare attenzione sul litorale. Nella giornata di sabato sono state identificate oltre 160 persone e controllate 85 autovetture (con conseguente emissione di 15 contravvenzioni per mancato rispetto del codice della strada ed il ritiro di una patente). Numerosi gli interventi effettuati dalle forze dell’ordine, riguardanti risse, aggressioni e litigi, su cui sono in corso le indagini. Tra questi, in via Rossini a Fermo, dove le volanti sono intervenute nel pomeriggio per un’aggressione tra ragazzi per poi tornare ad intervenire nella notte per una rissa tra ragazzi scoppiata in Piazza del Popolo. Intervento anche a Porto Sant’Elpidio, dove una ventina di giovani infastidivano i residenti di una via. Le divise, giunte sul posto, hanno identificato alcuni soggetti prima che si dessero alla fuga, mentre il cane antidroga della Guardia di Finanza ha rinvenuto (sotto un veicolo poco distante dal luogo segnalato) un involucro contenente stupefacente (sequestrato a carico di ignoti). A Porto San Giorgio, nei pressi della stazione ferroviaria, tre soggetti sono stati trovati in possesso di stupefacenti, pertanto segnalati alla Prefettura. Sempre a Porto San Giorgio, le forze dell’ordine sono intervenute al centro della città, a seguito della segnalazione di una ragazza a terra priva di sensi probabilmente per aver assunto bevande alcoliche. La giovane è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Fermo. Paola Pieragostini