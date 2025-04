Due denunce e la confisca di auto e moto

I carabinieri hanno denunciato alla Procura un 57enne di origini pugliesi, per il reato di violazione dei sigilli e dei doveri su cose sottoposte a sequestro. In sintesi, l’uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, che gli era stata precedentemente affidata in custodia giudiziale a seguito di sequestro amministrativo. Lo stesso è risultato altresì privo di idoneo documento di guida, poiché revocatogli recentemente e, pertanto, l’autovettura è stata consegnata ad una depositeria autorizzata e sottoposta ad ulteriore sequestro amministrativo, questa volta però ai fini della confisca. Analoga denuncia nei confronti di un 70enne italiano, al quale era stato sequestrato ai fini della confisca il proprio motociclo. Nel dettaglio, l’uomo non ha ottemperato all’ordinanza prefettizia di trasferimento del bene al nuovo custode/acquirente.