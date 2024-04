E’ stato inaugurato il nuovo angolo dedicato ai donatori

Giornata importante quella

di domenica scorsa a Torre San Patrizio dove si è alzato il velo su un nuovo angolo decisamente importante del centro storico. E’ stato infatti scoperto un nuovo angolo dedicato ai donatori di sangue. Non è la prima volta che Torre San Patrizio fa dono al proprio centro storico di opere d’arti dal profondo significato simbolico e non solo. Donata infatti una panchina per i donatori di organi e monumento "Verso le radici" ai donatori di sangue, a simboleggiare proprio che la vita è un dono. Una mattinata decisamente intensa quella di domenica mattina a Torre San Patrizio iniziata con la Santa Messa presso la Chiesa di San Salvatore per poi proseguire verso il monumento "Anime al Vento" con la deposizione di una corona di alloro da parte del primo cittadino Luca Leoni. A seguire poi l’inaugurazione del monumento al donatore di sangue con i relativi saluti delle autorità presenti, a partire dal primo cittadino che ha fortemente voluto questa giornata. Il grazie dell’Avis di Torre San Patrizio è andato a Mirko Amaolo, autore della stessa ma anche a tutte le associazioni che hanno partecipato come l’Avis Provinciale di Fermo, l’Aido di Montegranaro, la Croce Verde di Torre San Patrizio , l’Admo Colline Fermane e la Protezione Civile di Torre San Patrizio. Con l’occasione si sono tolti i veli al monumento, realizzato dal maestro Bartolacci, in memoria di Bartolomeo Galletti, patriota ed eroe della resistenza in una giornata che ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini.