Ecco la ’Festa dello Sport’ Oltre 20 discipline da provare

Domani e domenica torna a Porto San Giorgio la “Festa dello sport” con ben 38 associazioni coinvolte. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, presenta novità di rilievo a cominciare dal fatto che figura tra le manifestazioni del circuito nazionale del Dipartimento Sport e Salute. L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua rende noto che: "Main partner, che affianca l’organizzazione e arricchisce l’offerta mediante l’allestimento di campi gioco e strutture, sarà Decathlon". Quest’ultimo, in collaborazione con la polizia municipale proporrà una lodevole iniziativa di educazione stradale per i più piccoli.

Allestiranno, infatti, un piccolo circuito da percorrere in bici (si potrà portare la propria o utilizzare una di quelle messe a disposizione) e spiegheranno le norme base della circolazione stradale e della segnaletica. Nel tratto centrale del lungomare, a partire dalle ore 15 di domenica si potrà trascorrere un pomeriggio di sano divertimento, socializzazione e condivisione, durante il quale si potrà provare una delle oltre 20 discipline sportive partecipanti o assistere alle dimostrazioni delle associazioni coinvolte. Dalle ore 9 alle ore 12 di domenica torneo di basket nell’arena Europa. Nella giornata di sabato l circolo tennis torneo amatoriale con la partecipazione di amministratori locali. La festa manterrà il suo spirito di inclusione, di partecipazione e di amicizia non solo per il patrocinio dato dal Comitato Italiano Paralimpico ma soprattutto per la partecipazione di varie società, sia locali che regionali, con atleti portatori di handicap che praticano gli sport più disparati. Il ricco programma prevede, tra l’altro, l’esibizione di scuole di danza con balli caraibici, danza del ventre, tango e danza del drago. A piazza Bambinopoli, esibizioni di pattinaggio.

Novità di rilievo, poi, saranno le iniziative sull’arenile e in acqua: le due spiagge libere del lungomare centro ospiteranno beach volley, acqua gym, kitesurf, moto d’acqua, sub e vela. Non solo: ci saranno arti marziali come judo, karate, kendo e kung, nonché attività di volontariato con l’intervento di una unità cinofila, i volontari di vigili del fuoco, dela protezione civile e della Croce Azzurra: "L’evento è all’insegna dell’attività fisica e della salute, dei principi e dei valori dello sport – chiosa il sindaco Valerio Vesprini –. Ringrazio chi ha collaborato all’organizzazione e, prima ancora, le associazioni che con grande dedizione hanno da subito accolto entusiaste l’iniziativa".

Silvio Sebastiani