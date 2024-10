Ecco l’artigianato di qualità . Corbo conquista Singapore

Un tocco di bellezza e di creatività, da Fermo verso il resto del mondo. Arte Idea di Loredana Corbo, presidente di Cna Artigianato Artistico di Fermo è stata tra le aziende dell’eccellenza artigiana delle Marche per il settore dell’arredo e del design che hanno partecipato lo scorso settembre alla Find Design Fair 2024 di Singapore. Svoltosi nell’esclusiva location di Marina Bay Sands, si tratta dell’evento di riferimento per il settore dell’arredo e del design del Sud-Est asiatico, organizzato in joint venture tra Fiera Milano e Dmg events in collaborazione con Ice (Ita, Italian Trade Agency). "Le aziende marchigiane sono state inserite nel Padiglione Italia, spiega il direttore generale Cna Andrea Caranfa, promosse e supportate dalla Regione Marche, in collaborazione con Tecne - Camera di Commercio Marche. Con nostro grande orgoglio per questa edizione è stata selezionata Arte Idea della nostra associata Loredana Corbo di Fermo".

L’artista artigiana vanta 25 anni di esperienza nella decorazione a mano di finissima porcellana e a Singapore ha proposto la sua nuova collezione di oggetti per l’arte della tavola e complementi di arredo di ispirazione classica e moderna, tutti rifiniti in oro zecchino o platino. L’allestimento interno dello stand è stato curato con maestria dall’artista Antonella Spinelli. In sintonia con le soluzioni innovative di interior proposte da Arte Idea hanno collaborato con opere di ispirazione naturalistica la pittrice Annunzia Fumagalli e con eleganti pannelli floreali rifiniti in oro zecchino l’artista Emidio Mozzoni. Presenti anche piccole sculture di Danilo Tomassetti ispirate alla natura e rifinite in oro. Per il design materico di ispirazione moderna era presente con creazioni in smalto e fuoco l’artista Daniela Acciarri. Hanno fatto visita nel padiglione Italia, oltre ad architetti ed interior designer, anche Dante Brandi, Ambasciatore d’Italia a Singapore, che si è trattenuto nello stand Arte Idea per ammirare le creazioni artistiche dell’artigiana fermana. Per la promozione del territorio ed a supporto delle aziende marchigiane erano presenti in fiera Moreno Bordoni presidente Tecne e segretario di Cna Marche, e Stefano Fiorini responsabile operativo Tecne Marche.