Esperti a confronto sul futuro. Tema la ’Transizione energetica’

‘Transizione energetica: sostenibilità sociale, ambientale ed economica’: è il tema di stringente attualità che sarà affrontato a 360 gradi con esperti del settore, quello in programma il 18 aprile (ore 18, sala ‘Gigli’), promosso principalmente da Domus Aurea e patrocinato dal Comune di Porto Sant’Elpidio. Un appuntamento di particolare rilievo al quale sarà interessante partecipare per chiunque abbia interesse sulla materia e ne voglia sapere di più, peraltro approfittando degli interventi delle personalità di spicco a livello nazionale che parteciperanno per fornire gli strumenti giusti e utili per affrontare le sfide del futuro, anche in previsione della normativa europea sul miglioramento della classe energetica. Dopo i saluti del sindaco Massimiliano Ciarpella, del consigliere comunale (Fd’I), Giorgio Marcotulli, porteranno il loro contributo Pasquale Luca Giardiello (presidente Inte) con una relazione si ‘Transizione Energetica nel contesto socio/economico); Sergio Roncucci (segretario generale Inte) su Transizione Energetica in condominio; Mattia Rinaldi (ceo Domus Aurea Group gestione condominiale) e Riccardo Pensini (Italiana Assicurazioni/Gruppo Reale). Modera Francesco Pio Frattaruolo.