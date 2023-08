’Evviva la Pop Art’: le opere iconiche di Andy Warhol

’Evviva la Pop Art’: è il titolo della mostra di arte contemporanea inaugurata ieri nella sala Imperatori a cura di Danilo De’ Cocci, gallerista con oltre 20 anni di esperienza. Il progetto è stato condiviso dall’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, e dalla presidente della Pro Loco, Giorgia Squarcia che lo hanno ritenuto valido per essere inserito nella programmazione estiva degli eventi. In esposizione alcune opere iconiche di Andy Warhol come i ritratti di Marilyn Monroe, oltre ad una serie di lavori di protagonisti contemporanei. Ci sono stampe, cartoline, etichette autografate e c’è l’autoritratto di Andy Warhol. Per l’occasione la sala imperatori è stata trasformata per creare uno spazio espositivo adatto a valorizzare le opere. "A partire da questa estate – dice De’ Cocci – l’idea è di creare un ciclo di mostre che possano interessare illustri artisti contemporanei per creare un dialogo aperto ad un confronto tra Andy Warhol, indiscusso padre della Pop Art, ed artisti emergenti, giovani e maestri del passato, che si ispirano alla Pop Art degli anni ’60 e ’70, e che espongono da oggi fino al termine del mese" Opere coloratissime ispirate al mondo che ci circonda, opere provenienti direttamente dagli studi degli artisti, che vivono nelle più disparate e lontane località: da Tel Aviv All’Ucraina, dalla Sicilia ad Ancona, da Brescia a Milano. Tra le città di origine Genova da cui proviene Benedetta Serra in arte Bpaintings, una giovane artista di 22 anni presente ieri nella conferenza stampa di presentazione della mostra, che sarà aperta tutti i giorni dalle 18.30 alle 24 ed è ad ingresso libero: "La PopArt riempie di colori questa stanza in genere grigia e triste e poi si tratta di opere popolari per cui sono davvero entusiasta che si svolta qui", la chiosa dell’assessore Carlotta Lanciotti.