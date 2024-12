Falerone festeggia i cento anni della ’nonnina’ Maria Sgammini

Mancano pochi giorni per chiudere il 2024, ma per Maria Sgammini di Piane di Falerone, quella di giovedì 27 dicembre è stata una giornata molto speciale, infatti, circondata dall’affetto dei suoi cari Maria ha tagliato il traguardo delle 100 primavere.

Maria Sgammini è sempre vissuta a Falerone, dove ha lavorato come donna di servizio e soprattutto come casalinga, nel corso degli anni oltre al lavoro ha dato seguito alla sua grande passione per il canto, mettendo la sua voce fin quando ha potuto a disposizione nella Corale ‘Cesare Celsi’ di Falerone, ancora oggi non disdegna quando può da fare due passi e di gustare qualche buon piatto locale.

Per festeggiarla giovedì si sono ritrovati nella sua abitazione i familiari, fra cui il nipote Emanuele Camilli, atleta olimpico fresco della sua partecipazione ai giochi di Parigi nella specialità salto in alto, alcuni vicini di casa, amici di una vita, oltre all’assessore Maria Teresa Quintozzi, che a nome dell’Amministrazione ha consegnato alla festeggiata una targa commemorativa.

Durante il pomeriggio con estrema serenità e sempre con il sorriso in volto Maria Sgammini ha raccontato alcuni momenti della sua vita elargendo anche qualche consiglio.

A.C.