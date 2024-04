Farmacie Comunali col segno più

Lavorano bene le Farmacie Comunali tanto che il neo presidente, Gianvittorio Galeota e il Cda, hanno avviato la procedura per una selezione pubblica che dovrà portare all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di 3 farmacisti collaboratori (domande entro il 13 maggio, per informazioni farmaciecomunaliportosantelpidio.it).

"Il buon andamento e il maggiore impulso dato dal nuovo Cda all’azienda a compartecipazione comunale, viene dimostrato dalla necessità di poter contare su un organico maggiore per la figura di collaboratore farmacista – spiega Galeota – che si andrà ad integrare con gli eccellenti colleghi già in forza delle tre sedi farmaceutiche comunali". A incrementare l’attività ha contribuito anche l’incremento dei servizi che, di fatto, sta sempre più trasformando la farmacia nel senso più tradizionale del termine, in una ‘farmacia dei servizi. "E’ una novità che stiamo sperimentando da diversi mesi, che sta avendo riflessi positivi, e che sarà implementata a favore dei nostri pazienti – utenti e della medicina di prossimità che si rileva sempre più importante per non rinunciare alla cura della propria salute" chiosa Galeota. E per fornire un quadro esatto di ciò che, ad oggi, offrono le tre farmacie comunali, il presidente spiega: "Alla farmacia 1 vengono effettuati test cardiologici, abbiamo appena acquistato un altro apparecchio per holter cardiaco per monitoraggio sulle 24 e 48 ore. A breve, alla comunale 2 inizieremo ad effettuare test glicemici. Stiamo valutando alla Comunale 3 di avviare una specializzazione nei prodotti galenici. Ci piacerebbe caratterizzare ciascuna delle tre farmacie con servici specifici".

A distanza di neanche un anno dall’insediamento del nuovo Cda di Farmacie Comunali, è l’ennesima novità, con annessi investimenti, che viene messa in campo. "Le nostre Farmacie Comunali stanno investendo con decisione e si stanno caratterizzando sempre di più come farmacie di servizi per dare risposte efficaci alla domanda in campo sanitario e alle esigenze della collettività" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella. Le tre assunzioni in programma, dunque, diventano un elemento importante per riuscire a proseguire su questa strada. Per l’ammissione al concorso è richiesta la Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o titolo equipollente e l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. La graduatoria che sarà stilata sarà efficace per tre anni.