Fermana-Avezzano, in palio punti pesanti

FERMO

L’importanza del match è sotto gli occhi di tutti per la Fermana che vivrà anche una domenica speciale legata allo storico gemellaggio tra il tifo gialloblù e quello dell’Avezzano. Un gemellaggio iniziatoad inizio anni ‘90 nonostante anche la differenza di categoria. Amicizia consolidata del tempo con le due società che si sono incrociate spesso, con tanti giocatori marsicani che sono stati protagonisti della storia canarina come i bomber Antonio Bonaldi e Domenico Lepidi, fino ad Alessandro "Lupo" Di Matteo e in epoca più recente anche Vinicio Paris. Insomma un clima tra amici che si trovano sul campo da avversari, dopo diversi anni in cui le diverse categorie frequentate dalle squadre non prevedevano lo scontro diretto. In campo la Fermana poi avrà di fronte una squadra in salute con sei punti nelle ultime due gare, guidata da un tecnico come Sandro Pochesci che ha esperienze anche in B con la Ternana del patron Bandecchi e che ha saputo risollevarsi dopo una prima parte di stagione complicata in campo ma soprattutto fuori per le vicende personali che hanno coinvolto il patron Pecorelli, tornano ora al fianco della della squadra. Insomma una gara per nulla semplice ma la Fermana vuole assolutamente riprendere quello spirito e quel cammino esterno che nelle prime due gare lontano dal Recchioni avevano portato altrettanti successi. Ma bisogna cercare i tre punti che servono a dare una scossa importante alla classifica e ad un ambiente cui la vittoria inizia a mancare anche in maniera importante. L’invito del capitano Marco Romizi alla tifoseria è stato quello di essere sempre vicini alla squadra anche in questa trasferta marsicana nella quale oltretutto farà il suo esordio la maglia speciale che la Fermana ha fatto insieme al Palio dell’Assunta. Maglia preparata in settimana con la stampa dei nomi documentata sui social della Fermana e dunque anche l’attesa per questo ulteriore tassello sperando che possa portare anche fortuna e tornare in terra marchigiana con un successo.

Roberto Cruciani