Fermana, Bianchimano in pole per l’attacco

Sul campo inizia la settimana tipo di allenamento in vista dell’atteso esordio in campionato di domenica Recanati per i ragazzi di Dario Bolzan, al primo appuntamento ufficiale di campionato. Da sistemare in rosa la casella del centrale di esperienza ma anche delle possibili alternative ma proprio in occasione della presentazione ufficiale il nome buono è venuto fuori per la maglia numero nove. Salvo sorprese sarà affidata ad Andrea Bianchimano, milanese classe 1996, centravanti fisicamente di presenza che nelle ultime stagioni non ha segnato moltissimo ma che torna i D dopo un decennio (allora con l’Olginatese giovanissimo) prima di tanta Serie B e C anche in piazze pesanti come Reggio Calabria, Perugia, Viterbo e lo scorso anno Olbia dove è stato avversario della Fermana. Esperienza e capacità di giocare per i compagni non mancano, ora non resta che l’annuncio della società anche se nel post presentazione era il suo il nome "annunciato" ai tifosi. Insieme a lui, pronti alla firma anche due giovanissimi attaccanti classe 2005 che si allenano agli ordini di Bolzan come Kian Leonardi, proveniente dalle esperienze a Malta in A B oltre a Leonardo Flaiani, ex Ascoli, Ternana e Montegiorgio in D. Da qui la rosa praticamente definitiva per l’avvio della stagione con l’incognita, alla quale bisognerà abituarsi a convivere, della condizione atletica che non potrà essere la stessa delle altre squadre essendo partiti in ritardo. Occorre sopperire con l’organizzazione ma soprattutto con la fame e la grande determinazione. Intanto la Campagna Abbonamenti entra ufficialmente nel vivo. Nella giornata di ieri e in quella di oggi, sempre dalle 15 alle 20, presso Casa Fermana i possessori degli abbonamenti della passata stagione potranno sfruttare il diritto di prelazione per poter conservare il posto dello scorso anno mentre dalla giornata di domani sarà al via la libera vendita degli abbinamenti. Questi i prezzi delle tessere che prevedono sempre due "giornate canarine": 250 euro il prezzo unico per il posto in tribuna centrale, per la laterale ovest o est 100 euro per l’intero, 80 euro per gli under 25, 60 euro per gli under 18 mentre l’ingresso per gli under 16 sarà gratuito. Il popolo gialloblù ha risposto presente partecipando in gran numero domenica sera alla presentazione in Piazza Verdi con i ragazzi della Curva Duomo per hanno voluto ricordare due grandi tifosi storici recentemente scomparsi con lo striscione "Pia e Chico con noi" immerso nei fumogeni che hanno salutato la squadra gialloblù schierata sul palco. Poi anche la presentazione delle nuove maglie con sponsor tecnico Gems: interamente gialla con dettagli blu su spalle e bordini, complementare la seconda con tema principale di colore blu e dettagli gialli.

Roberto Cruciani