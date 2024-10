Fermana ’corta’ nel reparto under

Fermana tornata al lavoro in attesa di ricevere domenica la visita della Vigor Senigallia e con la voglia di cancellare in fretta le due sconfitte di fila, l’ultima in casa de L’Aquila con alcuni strascichi polemici, soprattutto per il rosso a Mavrommatis. Ma quel rosso complica i piani soprattutto per la gara di domenica prossima visto che i gialloblù avranno in pratica il solo Granatelli, quale 2006 in alternativa a Mavrommatis. Troppo ristretta la pattuglia dei 2006 in rosa, considerando Cicero come terzo portiere e l’indisponibilità dell’esterno destro Carosi, finora mai tra i convocati, soprattutto dopo le partenze in prestito dei 2006 Taddei al Montefano e Baratteri al Giulianova. Una mancanza importante, non semplice da sopperire se non attingendo dalla juniores. Lavoro supplementare nelle scelte per mister Dario Bolzan che deve preparare al meglio la sfida con la seconda della classe. Intanto oggi alle 11 presso il Caffè Letteraio è in programma la conferenza stampa per la presentazione dell’accordo di collaborazione tra la Fermana e l’ Unimc, patrocinato dall’amministrazione comunale cui interverranno Gianfilippo Simoni e Federico Ruggeri per la Fermana, il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Unimc Stefano Pollastrelli oltre al sindaco Paolo Calcinaro e al vice Alberto Maria Scarfini. Un accordo con l’Università di Macerata, e precisamente con il corso di laurea di Consulente Giuridico per lo Sport, istituito nell’anno accademico 2021-22 e per la cui nascita furono chiamate in causa proprio le società professionistiche della regione, tra cui appunto la Fermana che già allora portò la sua esperienza in ambito manageriale, gestionale e comunicativo. Non una novità dunque. Successivamente la collaborazione fu ufficializzata nel febbraio del 2023, con l’adesione al progetto che prevedeva appunto la disponibilità della società ad avere come stagisti i ragazzi che stavano completando il proprio corso di studi da consulenti dello sport. Roberto Cruciani