Fermana, D’Angelo e Silva via dal vivaio

Dopo la retrocessione in Serie D della Fermana, era tornato al centro dell’attenzione il discorso sul settore giovanile dei gialloblù. Un discorso che è stato trattato con sufficienza per troppo tempo all’interno dell’ambiente fermano. E sembra che la crisi del vivaio non abbia fine. Gianfranco D’Angelo e Massimo Silva, rispettivamente coordinatore del settore giovanile (anche se sotto le vesti di "consulente esterno") e allenatore della Primavera 3 sono stati allontanati. D’Angelo, arrivato a Fermo lo scorso anno come gestore della formazione Under 19 Nazionale, si era fatto paladino per il salvataggio del club provando a coinvolgere Nicola di Matteo. L’imprenditore abruzzese, che nella scorsa estate era vicinissimo a rilevare le quote della Fermana, aveva poi smentito tutto prendendo le distanze dalle affermazioni di D’Angelo (i due avevano lavorato insieme a Grosseto ma nulla più).

Quest’ultimo era stato accostato anche al Fano come possibile nuovo direttore sportivo, ma ha smentito le voci. D’Angelo aveva portato a Fermo Massimo Silva mettendolo sulla panchina della squadra gialloblù che ha militato nella Primavera 3: non una porzione di stagione eccellente per l’ex Ascoli, dopo la prima parte con Giandomenico. Salvezza comunque conquistata, complice un Taranto retrocesso in netta difficoltà. Il punto è che la Primavera ha tutt’altro che finito la sua stagione. Infatti, all’orizzonte c’è il Torneo Carlini-Orselli, che partirà il 13 maggio mentre la finale è in programma per il 23 giugno. Sulla panchina della Primavera della Fermana non ci sarà Massimo Silva: al suo posto con ogni probabilità ci sarà Luca Pavoni, attuale allenatore dell’Under 19 Nazionale dei gialloblù. Ricordiamo che, qualora la Fermana dovesse ripartire dalla Serie D, il discorso under sarebbe cruciale. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto per la prossima stagione un abbassamento degli under 20 da avere obbligatoriamente in campo. Si passerà da quattro a tre, ma rimangono comunque fondamentali. Ma comunque per quanto riguarda gli under speriamo di pensarci più in là quando la Fermana sarà certa di disputare almeno la quarta serie. Ora l’attenzione è tutta verso la fine di maggio, quando dovranno arrivare le risposte per la ristrutturazione del debito. Sarà un mese ansiogeno, clima al quale i tifosi fermani ormai sono abituati, visti gli avvicendamenti degli ultimi anni.

Filippo Rocchi