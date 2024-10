Fermana in vena di regali, Notaresco ringrazia

NOTARESCO

2

fERMANA

1

NOTARESCO (3-5-2): Loliva 6.5; Quacquarelli 6.5, Formiconi 6, Ferri 6.5; Braccia 6, Di Bartolo 6.5 (33’st Kaial 6), Arrigoni 6.5, Di Cairano 6.5 (39’st Forcini sv), Ciutti 6 (41’st Di Pasquale sv); Persano 7, Sall 7 (28’st Agostini 6). A disp.: Santarelli, Pellacani, Mesisca, Ndiaye, Carrozzo. All.: Evangelisti 6,5

FERMANA (4-3-3): Di Stasio 4.5; Cocino 5.5, Tafa 5, Karkalis 5.5 (1’st Bartoli 5), Casucci 5; Mavrommatis 6.5, Romizi 6, Valsecchi 5.5 (10’st Fontana 5.5); Ferretti 5.5 (23’st Palumbo 6), Bianchimano 5 (28’st Palmucci 6), Leonardi 5 (10’st Sardo 5.5). A disp.: Perri, Bonugli, Polanco, Granatelli. All.: Bolzan 5.5

Arbitro: Riccardo Borghi di Modena

Marcatori: 4’st Sall, 12’st Persano, 33’st Mavrommatis

Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Loliva, Ciutti; Sardo. Recuperi 2’ pt, 5’ st.

Altra sconfitta esterna per la Fermana, battuta per 2-1 al Savini dal Notaresco (al primo successo stagionale). I gialloblu vanno sotto di due reti, sfiorando la rimonta solo nel finale con il gol illusorio di Mavrommatis. Con questo risultato i ragazzi di mister Bolzan sprofondano al penultimo posto in classifica con 5 punti raccolti (al pari del Castelfidardo): peggio in sette giornate ha fatto solo l’Avezzano, fanalino di coda con 3 punti.

Nel primo tempo i ritmi restano piuttosto blandi, con occasioni sporadiche da entrambe le parti. Si capisce che le due squadre non attraversano un momento entusiasmante e di conseguenza lo spettacolo stenta a decollare. I gialloblu, però, si fanno preferire e con una prima frazione in crescendo vanno vicini al vantaggio a più riprese: l’occasione più ghiotta capita a Valsecchi, la cui conclusione a botta sicura viene però respinta dalla traversa a portiere battuto. La buona sorte non sorride alla Fermana, che poco più tardi spreca un’altra chance con Bianchimano. Il primo tempo scivola via, con le reti bianche che non si schiodano.

Una prima frazione tutto sommato positiva avrebbe potuto dare fiducia ai ragazzi di Bolzan, che invece nel secondo tempo commettono una serie infinita di errori che favoriscono il Notaresco. Il primo è quello che porta al vantaggio dei padroni di casa: Di Stasio esce a valanga al limite dell’area e “stende” due compagni di squadra, con la sfera che arriva a Sall che non deve fare altro che spingere l’1-0 in porta. Passano pochi secondi ed il Notaresco trova persino il raddoppio: l’ex Bartoli, entrato da poco, concede un corner che Persano tramuta direttamente nel 2-0 dei padroni di casa con l’assist di Di Bartolo. Nel finale, con la squadra tutta in avanti dopo i cambi di Bolzan, arriva la staffilata di Mavrommatis che riapre i giochi ma è troppo tardi: il Notaresco resiste e conquista il successo. Nel prossimo impegno, in programma mercoledì nel turno infrasettimanale, la Fermana ospiterà il Chieti terzo in classifica a -1 dalla coppia di testa Sambenedettese-Fossombrone: un match sulla carta proibitivo, ma per questo fondamentale per cercare punti e prestazioni che possano dare la tanto attesa scossa stagionale.