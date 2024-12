Fermana, la vittoria serve come il pane

Gara fondamentale per la Fermana quella di oggi alle 14,30 contro il Castelfidardo, terzo derby consecutivo in questo dicembre intensissimo. Serve una vittoria per scacciare via qualche incubo che la gara di San Benedetto ha enfatizzato e ridare linfa a una classifica non bellissima.

Intanto nel pomeriggio ieri vertice in sede per ri-organizzare la struttura operativa della società presente la famiglia Simoni, il direttore amministrativo Marco Catalano, il direttore generale Ruggeri, Stefano Faggio, Samuele Isidori e Roberto Ferroni, partner e sponsor vicini alla società canarina. "E’ stato deliberato quanto segue: Stefano Faggio sarà il responsabile della comunicazione tra l’amministrazione comunale, la Fermana e i vari enti; Roberto Ferroni e Samuele Isidori avranno il ruolo di vice-presidenti, con ampie mansioni che verranno specificate in seguito. Questo rappresenta un primo passo verso l’allargamento della base societaria, con l’augurio che già da inizio 2025 si possano aggiungere nuove figure che diano supporto alla gestione del club e delle attività quotidiane, sia per il prosieguo della stagione in corso che per gettare le basi del prossimo futuro sportivo".

Fermana che ritrova in tempi record Casucci e questa è un’ottima notizia mentre sono fermi ai box Barchi, Carosi e Diouane. Casucci dovrebbe ritrovare la sua maglia da titolare sulla sinistra difensiva mentre a destra possibile esordio dall’inizio per il 2006 Dragomir. In avanti c’è la possibilità di vedere l’altra new entry D’Agostino dal primo minuto in quella che era la posizione di Ferretti con Bianchimano e probabilmente Sardo a completare il reparto con Pinzi e Lomangino pronti a dare manforte; mediana tutta over con Fontana, Valsecchi e Romizi.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): 12 Perri; 20 Dragomir, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 8 Fontana, 5 Romizi, 15 Valsecchi; 24 D’Agostino, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 3 Cocino, 6 Bonugli 8 Bartoli, 17 Mavrommatis, 23 Pinzi, 24 D’Agostino, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 30 Lomangino. All. Bolzan