Fermana pronta alla volata. Mosconi recupera tutti

In casa Fermana le gare decisive sono arrivate. Con le ultime tre vittorie consecutive, i gialloblù si sono dati la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. Il distacco con la quintultima a oggi è di sette punti e i playout si disputerebbero Ora però mancano due sfide per completare la prima impresa, alla parola con la ‘s’ ci si penserà poi. Prima la trasferta ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, poi in casa contro il Pescara per l’ultima della regular season. Andiamo per gradi, prima i giovani bianconeri. Una sola sconfitta nelle ultime quattro di campionato, non perdono in casa dallo scorso novembre contro la Carrarese. La squadra di Brambilla, dopo la sconfitta subita in rimonta proprio contro la Fermana, ha ingranato la sesta e nella scorsa giornata ha conquistato l’aritmetica certezza di partecipare ai playoff. Ma Sekulov e compagni ora hanno l’acquolina in bocca e vogliono migliorare il più possibile il proprio piazzamento. Dall’altro lato c’è una Fermana che ha immagazzinato l’entusiasmo delle tre vittorie di fila, ma che ha lasciato i piedi ben saldi a terra. Grande spavento contro la Lucchese, andando a trenta secondi da quella che poteva essere una batosta per le ambizioni della squadra. Quest’ultima martedì è tornata ad allenarsi al Bruno Recchioni in vista della sfida contro la Juve Next Gen. Per mister Andrea Mosconi stanno sorgendo dei bei problemi di abbondanza. Sono quasi tutti a disposizione completa, compreso Eleuteri. L’esterno sta smaltendo l’infortunio muscolare. Contro la Lucchese è tornato tra i convocati e contro la Juve Next Gen potrebbe anche scendere in campo a gara in corso. Il vicecapitano Misuraca in settimana a Radio FM1 aveva parlato delle sue condizioni: "Viene da un lungo infortunio e le tempistiche di quelli muscolari non sono mai precise. È importante che rientri al meglio delle condizioni. È stato importante per tutta la stagione, ha trascinato la squadra in tante partite anche in situazioni difficili. Spero che possa rientrare già domenica. Potrà ancora dire la sua in questo finale di stagione". Domenica scorsa è tornato a disposizione di Mosconi anche Semprini: l’attaccante era ai box dallo scorso febbraio. Chi invece difficilmente ce la farà per la sfida di Alessandria è Pietro Santi.

Rientrato dalla squalifica contro la Lucchese, il centrale era subito tornato titolare. Nel primo tempo prende una brutta botta alla caviglia. Rischiava di uscire subito ma ha stretto i denti e ha tenuto bene su Disanto. Al 57esimo però si è di nuovo accasciato a terra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Il difensore in settimana ha svolto solo le sedute di terapia, la caviglia è ancora parecchio gonfia. Oggi sarà la giornata decisiva per capire se potrà partire con la squadra. Eventualmente Spedalieri è pronto per sostituirlo. Da valutare anche le condizioni di Petrelli, ex della partita.

Filippo Rocchi