Fermana tra campo e questione debito

Con la testa la squadra di mister Bolzan è già focalizzata alla delicata sfida di Civitanova (domenica alle 15 per accordo tra le due squadre), scontro diretto con tantissimi ex in campo e non solo. Un secondo incrocio stagionale dopo quello di Coppa Italia ma quella fu una gara che poteva indicare poco: Fermana che si allenava da quattro giorni e rosa completamente da definire. Da allora molto è cambiato, nelle squadre in campo ma anche nell’importanza della posta in palio che diventa molto alta. Uno degli ex "non in campo" sarà proprio il direttore generale Federico Ruggeri che con la maglia della Civitanovese due anni fa fu tra i protagonisti del ritorno in Eccellenza. E proprio il direttore generale ha rilasciato al portale online Vivere Fermo alcune dichiarazioni belle decise definendo alcuni passaggi chiave in campo e non solo anche alla luce dei malumori nel post Termoli. "Non capiamo di calcio? Forse sì ma meglio essere seri e onesti. Non scendo a compromessi per i risultati, vado avanti per la mia strada, magari errata ma onesta". Presa di posizione decisa sicuramente tesa a fare quadrato non solo all’operato della società ma soprattutto a difendere il lavoro in campo di staff e squadra. Attualmente la classifica racconta di 12 punti, ma 14 conquistati sul campo (mai dimenticare il -2 di penalità) ed ecco che l’harakiri del secondo tempo di domenica pesa come un macigno. Quella con i molisani sarebbe stata la prima vittoria casalinga e avrebbe dato una visione della classifica ben diversa con i programmi sostanzialmente in linea con gli obiettivi stagionali, la salvezza da ottenere anche sul filo di lana. Salvezza in campo perché fuori si attende la soluzione all’abbattimento del debito e qui arriva un’altra precisazione di Ruggeri: "Gli enti creditori hanno appoggiato il progetto di ristrutturazione, attendiamo le certificazioni". Precisando che a breve si svolgerà la conferenza stampa convocata qualche settimana fa ma poi rinviata: quello sarà un momento fondamentale per accendere i fari sul futuro extra campo della Fermana.