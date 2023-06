Festa per don Sergio: cinquant’anni di sacerdozio

Grande evento per don Sergio Copponi, parroco di Santa Caterina di Alessandria, a Fermo, che celebra oggi i suoi 50 anni di presbiterato.

Don Sergio, sacerdote conosciuto in tutto il territorio, è diventato a pieno titolo il punto di riferimento religioso e sociale per tantissima gente. Per questo evento speciale i suoi parrocchiani, che hanno preparato una grande festa in suo onore, gli fanno i più sentiti auguri: "Carissimo don Sergio, in occasione dei tuoi 50 anni di sacerdozio preghiamo uniti affinché il Signore, e la bontà della nostra Madre celeste, ti aiutino a camminare ancora a lungo nella grande avventura della vita. In questi 50 anni il Signore ha fatto in modo che tu donassi alla chiesa e ai fedeli, un sacerdote amorevole e al servizio di Dio e del prossimo. Grazie per l’enorme contributo che, con la tua presenza, dai a tutti noi fedeli. Che la tua testimonianza di vita sacerdotale sia fonte di grande esempio. Auguri don Sergio e ancora un buon cammino pastorale".