Finisce in manette per rapina. E’ un collaboratore di giustizia

Nonostante sia un collaboratore di giustizia e quindi "stipendiato" dallo Stato per le presunte informazioni fornite per sgominare una cosca mafiosa nelle Marche, si è reso protagonista di una misera rapina per un ammontare complessivo di 200 euro. Per questo motivo in manette è finito il 51enne Gaetano Abaco di San Benedetto, ma domiciliato a Porto San Giorgio. Il pentito, insieme ad una donna di Arcola, in provincia di La Spezia, e a un tunisino di 34 anni, ha messo a segno un colpo in una centro commerciale di Sarzana, sempre in Liguria. Dopo aver rubato alcolici e generi alimentari i malviventi hanno cercato di farla franca provando a superare la barriera delle casse. Il terzetto era però seguito dalle guardie giurate del centro commerciale che hanno chiesto il saldo della merce. Abaco, peraltro sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il marocchino e la donna, hanno aggredito e minacciato di morte gli agenti privati della sicurezza, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sarzana. Anche per loro, però, non è stato facile fermare i tre malviventi, soprattutto il più agitato, il nordafricano di 34 anni, che ha minacciato i militari dell’Arma con una bottiglia. Dopo alcuni momenti di tensione i carabinieri sono riusciti a riportare la calma e a ricostruire l’accaduto avvalendosi delle testimonianze e delle riprese del sistema di videosorveglianza del centro commerciale. Le immagini hanno accertato la dinamica dei fatti: pertanto Abaco e il 34enne tunisino sono stati arrestati per rapina impropria in concorso, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà. Il nordafricano, difeso all’avvocato Maurizio Sergi, è stato accusato anche del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre Abaco, difeso dall’avvocato Maurizio Raffaelli, anche del reato di evasione essendo sottoposto ai domiciliari. La merce trafugata, consistente in articoli alimentari, cosmetici, abbigliamento e alcolici del valore di circa 200 euro, è stata recuperata e restituita ai titolari del centro commerciale.

Il giudice nel corso del processo per direttissima ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Abaco è un collaboratore di giustizia molto conosciuto nelle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata, per i suoi trascorsi e i legami con clan mafiosi. Il 51enne, di origini siciliane, era finito nei guai dopo l’operazione della Distrettuale antimafia di Ancona, denominata "Gustav", con la quale era stato sgominato una pericolosa organizzazione che controllava le estorsioni, il traffico di droga e il racket del pizzo nel centro sud delle Marche. Abaco, prima del processo, era diventato un pentito che aveva collaborato con gli inquirenti e per questo motivo percepisce un mantenimento dello Stato.

