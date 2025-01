Fortuna avvista un cucciolo di lupo all’ex conceria

"Il problema è stato creato dall’uomo e adesso l’uomo lo deve risolvere nel rispetto della natura". Il problema in questione è la presenza di lupi sul territorio e la considerazione è di Costantino Fortuna, istruttore qualificato Enci e titolare dell’ allevamento di Labrador ‘Colli Ameni’ in attività da 20 anni a Montottone. Proprio lui, che già oltre dieci anni fa aveva lanciato l’allarme della presenza di lupi nel suo paese, ieri mattina, mentre viaggiava verso Fermo, ha avvistato e fotografato un cucciolotto di lupo. Erano le 8.30 e l’animale ha attraversato la provinciale in zona ex conceria, per poi proseguire la sua passeggiata costeggiando l’abitato fino ad inoltrarsi nell’adiacente campagna. "Il lupo si muoveva con estrema tranquillità nonostante ci fossero auto in transito e persone a piedi con il proprio cane al guinzaglio, esperto conoscente dell’ambiente circostante – racconta Fortuna che ha accostato l’auto per scattare le foto –. Capisco che, oggi, la presenza di lupi non faccia più notizia vista la diffusione. Così come non bisogna creare allarmismi. Ma il problema resta e va risolto. Chiediamoci perché i lupi sono scesi dalle montagne e poi, chi di competenza, faccia qualcosa per ripristinare l’ordine della natura visto che questo squilibrio è stato creato dagli uomini". Rispetto per la natura e per chi la abita, è anche alla base dell’ordinanza che venne emessa dal sindaco di Montottone Gianni Carelli, nell’agosto del 2023, per tutelare cittadini e animali domestici dalla massiccia presenza di lupi. L’ordinanza venne emessa sulla base della documentazione presentata dai cittadini a dimostrazione della presenza degli animali e prevede il divieto di uscire nelle ore serali e transitare nei luoghi di avvistamento. Il sindaco aveva inoltre formulato agli enti preposti, ufficiale richiesta di avvio dell’iter utile a redigere il censimento dei lupi. Ad oggi, nessuna risposta in merito, nessun programma di azione a tutela dei cittadini, degli animali domestici e dei lupi stessi.

Paola Pieragostini