Furti al supermercato e in un’auto. Due quarantenni denunciati

Non solo ha ignorato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore per la durata di 4 anni, ma il 41enne di Monte San Giusto non ha avuto alcuna remora a recarsi in un supermercato di Porto Sant’Elpidio dove, senza pensare ai sistemi di videosorveglianza che avrebbero potuto riprenderlo, ha pure tentato di mettere a segno un furto. E’ accaduto sul finire del 2024 e l’uomo che si è reso protagonista di questo episodio è stato denunciato per furto oltre per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. In pratica, il 41enne si era recato all’interno del Conad e, incurante della videosorveglianza, ha nascosto nello zaino che portava con sé, vari alimenti e bevande alcoliche prese dagli scaffali e si era allontanato senza pagare la merce. L’uomo è stato subito identificato dai carabinieri della locale stazione, grazie alle telecamere di sorveglianza ma anche sentendo alcuni testimoni, e denunciato. Gli stessi carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio sono intervenuti su richiesta di un cittadino per un altro caso che ha portato alla denuncia per furto del malvivente. E’ accaduto, infatti, che un cittadino, andando a riprendere la sua auto, lasciata parcheggiata qualche ora prima, ha avuto la brutta sorpresa di notare nell’abitacolo un individuo a lui del tutto sconosciuto. E’ scattata la richiesta di intervento ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo, di 39 anni, foggiano che, dopo aver forzato il finestrino, si era introdotto abusivamente all’interno dell’auto, alla ricerca di qualche oggetto di valore da rubare. Da ulteriori accertamenti è poi risultato che il 39enne aveva anche precedenti specifici per furto. Anche in questo caso, è scattata la denuncia a carico del foggiano. In entrambi i casi, oltre all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, nello specifico dell’Arma dei carabinieri, è stata di fondamentale utilità la collaborazione prestata dai cittadini che, dinanzi a episodi di furto o a comportamenti sospetti o anomali, non hanno esitato a segnalare tempestivamente il fatto al 112. Va nella direzione di questo tipo di collaborazione, fattiva ed efficace, con la cittadinanza, anche l’avvenuta attivazione del Controllo del Vicinato che, finora, ha riguardato i due quartieri Centro e Corva, e gli ulteriori progetti che l’amministrazione ha in animo di concretizzare in tema di sicurezza pubblica.

m.c.