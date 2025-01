Gestione dei rifiuti,. Ferracuti: "La ditta quando subentrerà?"

"Sono trascorsi 5 mesi dell’assegnazione della gestione della raccolta dei rifiuti alla nuova società, ma ancora non è subentrata". Sono queste le parole di Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che alla fine di dicembre ha protocollato una interrogazione. "E’ stata identificata la ditta vincitrice, ma l’azienda che è stata esclusa ha presentato ricorso al Tar. A luglio è stato assegnato alla ditta vincitrice del bando il servizio, però non è mai subentrata, forse proprio in attesa di conoscere l’esito del ricorso. Nella sostanza la nuova ditta aveva 60 giorni di tempo per subentrare ma sono passati cinque mesi e tutto è ancora tutto come prima. Però i disagi segnalati restano: gli sportelli automatici all’Eco centro che dovevano essere sostituiti sono ancora bloccati, lo stesso è aperto solo poche ore la settimana, il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti non funziona"