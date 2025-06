Gestione delle crisi e dei conflitti. Formazione per la polizia locale

E’ avvenuta lunedì, nella palestra della scuola Nardi, la prima di cinque giornate dedicate alla formazione degli operatori della polizia locale: esercizi fisici e di gestione delle situazioni di crisi, nonché la prevenzione dei conflitti. Grazie all’impegno del consigliere regionale Marco Marinangeli, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 6 mila euro per rafforzare la sicurezza del territorio attraverso la formazione del personale predisposto – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Marco Tombolini - . Questi corsi risultano utili e strategici in vista della stagione estiva ormai alle porte. L’attività è partita nei mesi scorsi anche per la forte convinzione del comandante Giovanni Paris affinché gli agenti siano in grado di prevenire e gestire situazioni critiche che si possono presentare". Per Marinangeli "investire sulla formazione degli operatori di Polizia locale significa garantire maggiore protezione ai cittadini e fornire agli agenti strumenti concreti per affrontare il quotidiano -. Il finanziamento è frutto di un lavoro costante per rispondere alle esigenze della comunità, affinché la legalità e la sicurezza restino priorità assolute". Il corso, realizzato dalla Mastery, vede la partecipazione anche di agenti di Porto Sant’Elpidio.