Giornalisti crescono alla don Dino Mancini

Piccoli giornalisti crescono. È diventato realtà il sogno dei ragazzi della scuola primaria Don Dino Mancini, tutti gli alunni di quinta si sono misurati nella realizzazione di un giornale scolastico dal titolo ‘Il materiale e l’immaginario’, in questi giorni in distribuzione.

La dirigente Anna Maria Isidori parla di un progetto innovativo di ricerca e azione, declinato secondo i paradigmi dell’Universal design for learning: "E’ un traguardo che è stato condiviso e messo in rete con la comunità e il territorio, coinvolgendo ben 45 giornalisti e nove redazioni organizzate per confezionare un prodotto bello, con ben 60 pagine tutte da leggere".

Tra le pagine ci sono interviste impossibili a Leopardi, Ungaretti, Carducci, Calvino, Cardarelli, Borsellino. Ci sono pillole di geostoria e la voce della stessa dirigente, dei docenti, dei collaboratori scolastici. Si parla di moda ma anche di scienza, di giochi e di video giochi, di sport, con l’intervista esclusiva all’assessore Alberto Maria Scarfini e alle allenatrici della New Royal danza studio. E ancora, sfide matematiche e sudoku, divertimento ma anche approfondimenti, per tanti piccoli giornalisti che hanno imparato ad osservare il materiale e l’immaginario, per raccontare tutta la vita che c’è in mezzo.