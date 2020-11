Fermo, 2 novembre 2020 - Nuovo picco di positivi al covid nelle Marche. In provincia di Fermo i dati diffusi dal Gores ieri e riferiti ai tamponi processati sabato parlavano di 160 positivi. Contagiato dal Covid anche Giovanni Legnini commissario straordinario alla ricostruzione post sisma.

Covid, il bollettino sui contagi nelle Marche

Lo ha comunicato dalla sua pagina Facebook ieri. "Sto bene, continuerò da casa il mio impegno per le popolazioni terremotate. Oggi (ieri, ndr) – ha scritto Legnini – è arrivato l’esito del tampone, il quarto in un mese, e stavolta purtroppo è positivo. Anche io dovrò combattere questo maledetto virus, pur se sono asintomatico".

"Il mio pensiero va a chi soffre, e a chi lavora quotidianamente per garantire i servizi essenziali e l’assistenza. Poiché sto bene, lavorerò da casa, come ho fatto nelle ultime due settimane di quarantena. L’attività in favore delle popolazioni colpite dal sisma non deve subire rallentamenti e per questo invito, pur in un momento così difficile, tutte le persone che prestano la loro attività nella struttura commissariale e nei livelli regionali e comunali ad impegnarsi ancora di più, lavorando sempre in sicurezza e rispettando le regole emanate dalle autorità preposte".

E poi conclude il post con un ringraziamento a chi combatte il virus in prima linea: "Grazie ai medici e ai professionisti della Sanità in primo luogo, e a chi esercita responsabilità pubbliche dirette a tutti livelli per il lavoro difficile e pieno di insidie che portano avanti. Tutti uniti ce la faremo, ne sono certo".