Gli studenti scendono in piazza per l’ambiente

Uno spettacolo per gli occhi dei passanti e degli automobilisti in transito sul lungomare sud, vedere il cordone umano creato l’altro ieri, dagli studenti delle scuole cittadine che hanno risposto con entusiasmo all’invito del locale Circolo di Legambiente per un flash mob per l’ambiente, per chiedere la pace e un mondo migliore. All’iniziativa hanno partecipato anche gli assessori Maria Laura Bracalente e Elisa Torresi che hanno portato il saluto dell’amministrazione ai ragazzi che hanno partecipato. "Ringraziamo gli amministratori gli sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile la manifestazione".