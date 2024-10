Guidavano sotto effetto di stupefacenti e alcol: cinque persone denunciate

Carabinieri sempre in prima linea per la prevenzione e la repressione in materia di sicurezza stradale A Fermo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno provveduto a denunciare un 47enne di Lapedona per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale ha riportato lesioni ed è stato trasportato all’ospedale di Fermo, dove gli accertamenti sanitari hanno rivelato la positività sia alla cocaina che all’alcool, con un tasso alcolemico pari a 1,16 g/L. Di conseguenza, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, è stata emessa anche una sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada. In un altro intervento, sempre a Fermo, un 58enne ha mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei carabinieri mentre veniva controllato alla guida della propria auto. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro, e per tale motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, durante un controllo notturno alla circolazione stradale, hanno individuato e sottoposto ad accertamenti con l’etilometro un pregiudicato del posto di 31 anni, risultato positivo all’accertamento. Al giovane infatti è stato contestato un tasso alcolico pari a 1,09 g/l. Per tale motivo è stato denunciato con conseguente ritiro della patente di guida. I militari dell’Arma di Montegiorgio hanno invece denunciato un uomo di 56 anni risultato positivo al test per sostanze psicoattive, dopo aver provocato un incidente, fortunatamente senza feriti. Sempre a Montegiorgio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 78enne, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato notato alla guida della propria vettura e fermato poiché autore di molteplici infrazioni del codice stradale. Stante il forte odore alcoolico proveniente dall’abitacolo dell’auto, è scattato il controllo del tasso alcolemico, risultato abbondantemente superiore a quello previsto per poter guidare, con conseguente ritiro della patente.

Fabio Castori