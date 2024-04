Heinz solidissimo, impressionante prova di Misuraca

Borghetto 6,5 Salva Fort, ottima gestione della palla coi piedi.

Heinz 7 Un blocco di marmo, sempre solido.

Fort 6,5 Se entrava quella rovesciata... Guida bene la difesa. L’unica amnesia ce l’ha quando rischia di mandare Yeboah in gol.

Santi 6 Bel duello con Disanto. Si esalta nel gioco aereo. Un problema alla caviglia lo fa uscire (dal 6’ st Petrungaro 6 entra e semina subito il panico).

Malaccari 6,5 Fa tutto e lo fa bene. Nella prima frazione si spinge in avanti ed è pericoloso. Nella seconda si vede più in interdizione (dal 26’ st Pistolesi 6 Dà spinta e sostanza).

Scorza 6,5 Troppo spazio concesso a Tumbarello in occasione del gol. Cresce con il passare dei minuti.

Giandonato 6,5 Prime battute male, poi si adatta e disegna. Tanti palloni puliti (dal 26’ st Niang 7 Ha segnato il gol più importante della stagione. Giovinco gli deve un favore).

Misuraca 8 In quella palla recuperata per il gol del pareggio c’è tutta la fame di questa squadra. Ed è solo una delle tante. Non a caso la ripartenza decisiva nasce ancora da una di quelle. Partita impressionante.

Carosso 6,5 Meno ispirato rispetto alla gara con la Torres. (dal 39’ st Spedalieri sv).

Paponi 7 È il suo momento. Secondo gol consecutivo, stavolta spettacolare. Palla all’angolino e boato del Recchioni (dal 26’ st Giovinco 6,5 È stato infarto, con il rigore sbagliato, ed è stato defibrillatore, con l’assist per Niang).

Sorrentino 6 Ottima boa, aiuta spesso in difesa. Scende nella ripresa.

All. Andrea Mosconi 7,5 La sua più grande vittoria? Aver tirato fuori qualcosa che neanche i giocatori immaginavano d’avere.