"I bandi di gestione pubblicati in ritardo"

"Nonostante si parli sempre di destagionalizzazione, l’amministrazione comunale pubblica due bandi di gestione di strutture importanti in forte ritardo e a stagione avviata. Un altro bando, per l’ex tentacolo, è addirittura in previsione per le prossime settimane" In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook il gruppo consiliare del Pd muove delle critiche all’amministrazione comunale per i ritardi con cui affronta problemi per i quali, invece, ci sarebbe bisogno di una maggiore celerità di esecuzione. Quindi, evidenziano che il bando per il giardino d’estate è andato deserto per cui sperano che almeno quello per il chiosco nell’area ex canossiane non subisca la stessa sorte. Rilevano inoltre che per nessuno partecipare al bando a maggio inoltrato per poi prendere possesso della struttura e iniziare l’attività a metà stagione, quando il bando stesso prevede aprile come mese di apertura. Entrambi i bandi erano scaduti da tempo per cui i Democratici dicono di non comprendere le motivazioni per le quali si sia arrivati a maggio per la nuova pubblicazione. Da ultimo invitano l’amministrazione a individuare una soluzione temporanea per il giardino d’estate che permetta la sua valorizzazione (anche senza la gestione del chiosco) attraverso progetti con le associazioni del territorio o usandolo come location per piccoli eventi estivi.