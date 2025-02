I Comuni fanno rete per accogliere i turisti

Un cantiere che costruisce possibilità, un’identità comune, un racconto che unisce. La costa fermana diventa un brand, mette insieme sei comuni e un territorio bello e ‘vendibile’. Il cantiere turismo vede insieme Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso e Altidona, in ultimo si è aggiunto anche Campofilone e la storia è diventata importante. la parte tecnica, avviata a partire dal protocollo d’intesa firmato nel 2023, viene seguita da Giacomo Andreani, Matteo Beretta ed Enrico Ferrero, Gianni Della Casa, dirigente al Turismo con Fabio Ragonese spiega che vengono utilizzati fondi legati all’Iti Urbano 2 pensati per i cinque capoluoghi di provincia che potevano coinvolgere i comuni. Si tratta degli stessi finanziamenti che hanno consentito l’intervento per esempio all’ex mercato coperto di Fermo, per il secondo indirizzo si è scelto di puntare sul turismo e si parla di 350 mila euro destinate appunto a costruire il brand della costa, al pari della riviera delle Palme. "Nel contempo è stato creato un ufficio unico territoriale di progettazione comunitaria e insieme saranno finanziati eventi turistici che aiutano la riconoscibilità e la percezione del brand", spiega Della Casa. regista dell’operazione è l’assessora al turismo Annalisa Cerretani che parla di un momento storico, per costruire un futuro tutti insieme. Anche la sindaca di Altidona Giuliana Porrà si è detta lieta di partecipare e coinvolgere tanti soggetti, per raccontare e offrire il bello che c’è, dalla sabbia ai ciottoli fino ai centri storici. Il vice sindaco di Campofilone, Mirco Poggi, parla di un progetto rivoluzionari, il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e che spiega come siano gli stessi operatori turistici a chiedere un salto di qualità, queste prime risorse sono un seme che porta a lavorare tutti insieme, come ribadito anche dal sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella: "Eravamo in ritardo sulla costruzione di un brand, finalmente abbiamo un cantiere che ci fa lavorare in squadra". Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ribadisce la necessità di tavoli comuni, per collaborare e non sovrapporsi, per presentarsi insieme su scenari importanti come il prossimo Sanremo o la Bit di Milano. Partono a questo punto gli incontri di progettazione, tra il 17 febbraio e il 13 marzo, rivolti a tutti gli operatori. Il terzo step è la ‘Strategia’ con un piano turistico che sarà presentato per maggio. "In primavera lanceremo il contest, spiega Beretta, daremo venti giorni per la preferenza e poi agiremo con il brand book. Abbiamo creato anche un sito proprio per aumentare l’ingaggio territoriale. E stiamo creando una docuserie che racconta come si fa una destinazione. Un percorso lungo, un cantiere permanente". Angelica Malvatani