"Il gattile pubblico crea disagi"

Un gattile istallato in via Jacobello del Fiore a Fermo inizia a creare disagi a diverse famiglie della zona, che ora chiedono di poter trasferire l’istallazione in una zona più periferica. Tutto nasce da una richiesta presentata al Comune di Fermo qualche tempo fa per l’istallazione di un gattile pubblico, una piccola casetta che funge da ritrovo per i gatti della zona voluta da un paio di residenti dell’area Tirassegno di Fermo. Il Comune ha concesso l’autorizzazione, la casetta è stata istallata e munita persino di una lampada notturna.

A distanza di tempo però sono emerse delle difficoltà per i residenti della via, in particolare quelli che hanno abitazioni singole o appartamenti siti al piano terra. Infatti, la colonia di gatti che utilizza la struttura è aumentata notevolmente. La presenza di gatti ha aumentato anche le deiezioni che gli stessi fanno nei parchi della zona che prima erano frequentati da bambini e famiglie, mentre ultimamente sembra che i parchi non rappresentino più una ubicazione allettante. Qualche disagio anche per i proprietari di case singole o appartamenti al piano terra che si trovano gatti in giro per casa. Sembra che sia stato chiesto ai responsabili dell’istallazione di poter spostare il gattile in una zona più periferica, ma la richiesta ha suscitato il diniego assoluto. Pertanto alcuni residenti invitano l’Amministrazione a spostare il gattile in una zona più periferica che consenta ai residenti di tornare ad utilizzare gli spazi pubblici.