’Il giardino delle delizie’. Riqualificato il cortile della scuola primaria

E’ stato inaugurato "Il giardino delle delizie", realizzato dai bambini della quarta classe della scuola primaria in collaborazione con l’associazione Karussell, progetto di riqualificazione del cortile dell’Istituto partito dalle lezioni teoriche con Stefano Arienti, tra i più importanti artisti di fama nazionale, passando poi alla manipolazione delle materie prime donate dalle aziende monturanesi. "I ragazzi hanno avuto l’opportunità di fare un’esperienza formativa sia sotto il profilo culturale che sotto il profilo delle capacità manuali", come ricorda la Dirigente Anna Maria Isidori. Grazie alla tecnica dell’intreccio, i quaranta metri della ringhiera che delimitano il cortile della scuola, sono diventati una straordinaria e variopinta opera d’arte, ispirata ai valori dell’operato di Gino Strada, cui è intitolato l’Istituto Comprensivo. La Sindaca Moira Canigola ha ringraziato la Dirigente Scolastica Rosanna Gentilini che ha avviato il progetto e l’attuale Dirigente Anna Maria Isidori che ha continuato a supportarlo, oltre alle insegnati coinvolte. I laboratori e le lezioni sono stati curati da Matilde Galletti e Chiara Vallesi dell’associazione Karussell: "Il lavoro svolto – spiegano - non ha mirato unicamente alla realizzazione della decorazione esterna, ma anche a creare un percorso di sensibilizzazione a pratiche culturali attraverso la presenza di un artista professionista e riconosciuto, raccontando materiali diversi da quelli comunemente associati al fare artistico". Prezioso il lavoro del corpo docente formato da Alessandra Bidolli, Ricciarda Tosi, Romina Gattafoni, Valeria Vissani, Annalisa Nezi, Linda Paola Malvasi, Lara Verdecchia, Caterina Sdolzini, Stefania Cupelli, Lucy Veroli e Fabio Fedozzi. Fondamentale, oltre al costante supporto dell’Amministrazione e il contributo delle aziende del territorio.