Il libro di Peretti medaglia d’argento alla Camera dei Deputati

Il libro ‘Cassandra e Isabeu’ di Alessandra Peretti è stato insignito della Medaglia d’Argento della Camera dei Deputati dal presidente Lorenzo Fontana, assegnato alla giovane scrittrice amandolese in quanto promuove il rispetto per gli animali e la natura. Le sue opere e le sue azioni rappresentano, indubbiamente, un modello ispiratore di dedizione e sensibilità ambientale. Il sindaco Adolfo Marinangeli, il vice sindaco Giovanni Annessi e tutta l’Amministrazione rivolgono le più sincere congratulazioni ad Alessandra Peretti per il conseguimento di questo importantissimo riconoscimento a livello nazionale. Nel libro, edito da Youcanprint e pubblicato nel 2023, la giovane scrittrice amandolese racconta la vera storia del rapporto tra il Tenente Colonnello forestale di Teramo Cassandra Vantini e la lupa ìIsabeu’, cresciuta in casa con lei per un anno nel Comune di Popoli, in provincia di Pescara, nel 2002. Particolarmente affascinata da questa vicenda, Alessandra Peretti ha deciso di raccogliere la testimonianza diretta di Cassandra Vantini, protagonista del racconto, studiando e realizzando ricerche nel ‘Centro del Lupo di Popoli’ e negli appositi luoghi dove si è svolta la storia. Alessandra Peretti, originaria di Amandola, si è laureata in Scienze del servizio sociale, ambito in cui opera tutt’ora, ed ha all’attivo altri due libri: ‘Un destino sibillino’, la favola ambientata nel Parco nazionale dei monti Sibillini, e ‘Juan Carrito. Una vita da star’, dedicato al celebre orso marsicano, vincitori rispettivamente del ‘Premio letteratura italiana’ nel 2022 e del concorso ‘Racconti di libertà’ nel 2023. Negli anni scorsi il libro "Cassandra e Isabeu" ha vinto anche altri importanti riconoscimenti, tra cui: il premio ‘Libera la fantasia’ a Roma, il primo premio del concorso letterario ‘Set Art’ a Padova. A.C.