Il lungomare diventa un villaggio turistico

L’estate 2025 a Porto San Giorgio si preannuncia più viva che mai con "Porto San Giorgio Village", l’evento che trasformerà il lungomare sud e Piazzetta del Mosaico in un centro pulsante di attività, divertimento e accoglienza. Dal 30 giugno al 31 agosto, residenti e turisti potranno vivere due mesi ricchi di emozioni grazie a: un programma pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, il coinvolgimento di numerose strutture ricettive e stabilimenti balneari, come ristorante Duilio, hotel lanterna, villaggio la capannina, il Cigno. Vera caffè, @quibeach, b&balmare papipizzapsg.

Non mancheranno momenti dedicati allo shopping, con artigianato locale, e all’intrattenimento, grazie alla professionalità degli animatori di Smile Dreams Entertainment. Il progetto è sostenuto dal Comune, dalla Regione Marche e da diverse realtà imprenditoriali del territorio: "Porto San Giorgio Village 2025 non è solo un evento: è un invito a vivere il mare con energia, musica e sorrisi.- dice il presidente degli albergatori Ataf, Gianluca Vecchi coordinatore dell’iniziativa insieme all’assessore al commercio e al turismo Giampiero Marcattili.

Vecchi spiega che "Porto San Giorgio Village è un format di accoglienza turistica coinvolgente grazie in particolare alla squadra di professionisti dell’animazione della Smile Dreams. Un format che ha fatto scuola tanto che da altre località vengono a chiederne informazioni".

Porto San Giorgio Village consiste nel trasformare parte del lungomare sud come un grande villaggio turistico in cui non ci si annoia perché da mane a sera senza soluzione di continuità vengono proposte le più diverse iniziative di animazione a scandire le varie ore della giornata: "Accogliamo il turista quando arriva, per poi seguirlo per tutta la durata del soggiorno" precisa Vecchi.

Il Village 2025 sarà in funzione dal 30 giugno al 31 di agosto in linea di massima secondo il seguente programma: la domenica il benvenuto al turista, il lunedì serata danzante, il martedì Latin Dance, il mercoledì mercatino, il giovedì spettacolo di varietà. inoltre ogni giorno animazione in spiaggia, spettacoli e musica nella piazzetta del mosaico dal lunedì al venerdì e dalle ore 21,15 animazione per bambini e a seguire teatro cabaret. Secondo il presidente degli albergatori: "Ora si tratta di dare continuità all’evento e cercare di coinvolgere il più grande numero possibile di operatori.

Silvio Sebastiani