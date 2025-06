L’estate sangiorgese fa il pieno di eventi

L’estate di Porto San Giorgio è ormai alle porte e la programmazione degli eventi, seppur in attesa della presentazione ufficiale e della stampa del cartaceo, è già avviata e ricca di proposte. Ad annunciarlo l’assessore al Turismo e al Commercio Giampiero Marcattili. Sarà "Pro Loco in Festa" ad avviare il cartellone degli eventi: la kermesse culinaria organizzata da associazioni pro loco provenienti da varie parti d’Italia offrendo negli stand allineati sul lungomare le specificità che propongono già nelle sagre dei comuni di provenienza.

Ma il cuore pulsante dell’estate sangiorgese sarà la terza edizione del Festival del Mare, che si terrà dall’8 al 18 agosto. "Quest’anno – dice Marcatili - puntiamo molto su questa manifestazione, dedicandole più giorni e più intrattenimenti rispetto alle edizioni precedenti. Il Festival del Mare si propone come un momento di promozione delle nostre eccellenze culinarie, in particolare dei prodotti ittici e del nostro pescato. L’iniziativa, nata inizialmente con delle iniziative intorno alla Festa della Padella gigante dell’Adriatico che quest’anno sarà inglobata nel Festival, ha trovato un forte impulso intercettando un bando con cui abbiamo ottenuto dalla Regione un contributo di 56.000 euro per promuovere il festival. È una circostanza ad hoc, preciso per valorizzare la nostra tradizione marinara", aggiunge Marcattili.

Gli eventi del Festival coinvolgeranno le diverse aree della città ma prevalentemente saranno concentrati nella zona porto. Appuntamento imperdibile sarà la Notte Rosa, che si distribuirà su due giornate, il 25 e 26 luglio. Il programma di giugno offre già diversi appuntamenti. Tra questi, il saggio della storica società di ginnastica Nardi Juventus in piazza, la sfilata di moda e motori, l’emozionante esibizione delle Frecce Tricolore e il concerto degli allievi della scuola di musica Lighea, diretta dalla stessa Tania. Da non dimenticare anche il Torneo internazionale di tennis Under 12, in programma dal 14 al 21 giugno: "A giugno – conclude l’assessore: abbiamo sempre degli intrattenimenti di fine settimana, per poi presentarci con il cartellone completo con eventi clou come la Notte Rosa e il Festival del Mare".

Porto San Giorgio si prepara dunque ad accogliere l’estate con un programma pensato per valorizzare la sua identità e attrarre visitatori.

Silvio Sebastiani