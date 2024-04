Il nostro paese un’oasi felice

Sul colle Matenano, a 626 metri di altitudine, si erge il paese di Santa Vittoria, uno dei centri più suggestivi e caratteristici dei Sibillini. La sua storia affonda le radici in un glorioso passato, che ha inizio nel VII secolo ed è legata ai monaci Farfensi. Nel corso degli anni, questo agglomerato dai tratti medievali si amplia, vede trasformarsi il suo assetto urbanistico fino a consegnarci l’affascinante immagine che possiamo osservare oggi. In un’epoca in cui le città sembrano inghiottire le individualità, qui, nel nostro tranquillo borgo, si respira un’aria diversa. Da studenti di terza media abbiamo avuto l’opportunità di crescere in questo incantevole angolo d’Italia e, quotidianamente, ne scopriamo bellezza e ricchezza. Il primo aspetto che colpisce è la forte coesione comunitaria: in paese tutti si conoscono, i vicini sono una seconda famiglia, sorrisi e saluti non mancano mai per strada. Ognuno fa sentire l’altro parte di qualcosa di più grande costruendo relazioni umane sincere che creano raro senso di appartenenza. Inoltre, le escursioni nei dintorni, alla scoperta di antichi villaggi o di panorami mozzafiato, sono un’esperienza unica. Santa Vittoria in Matenano è un’oasi di pace e autenticità nel frenetico mondo moderno. Vivere qui significa apprezzare le piccole cose, coltivare legami veri e ritrovare un autentico contatto con la natura. Per noi, non c’è posto migliore al mondo.

Classe III B