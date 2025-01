Il Pd: "Il sindaco fa un’altra brutta figura"

Sta diventando un ‘caso’ la vicenda della presidenza delle Farmacie Comunali scaturita da una interrogazione del Pd sui rapporti tra il presidente, Gianvittorio Galeota e l’associazione Philia Ets. Esaminati i documenti richiesti con accesso agli atti da Annalinda Pasquali, il Pd a gamba tesa sulla questione, rivolgendosi soprattutto al sindaco. "Ci stupisce negativamente che il sindaco, solo qualche mese fa, rispondendo all’interrogazione della nostra consigliera Pasquali, affermava che nessun contributo economico era stato erogato all’associazione Philia Ets, cosa che invece è documentata nel bilancio delle Farmacie Comunali. Infatti, in data 7 ottobre, è stato fatto un bonifico a quell’associazione come ‘contributo progetto sollievo Cargiver’".

Il Pd prende spunto anche dalla nota del personale delle Farmacie Comunali per fare altre considerazioni: "Il personale afferma che ‘la politica è la politica, le farmacie e la loro conduzione sono cosa ben diversa’. Siamo d’accordo ma – rilevano i Dem – il presidente è di nomina politica, fiduciaria del sindaco e dell’amministrazione comunale. Nella scorsa tornata elettorale, il presidente si era proposto come consigliere comunale in una civica in appoggio alla coalizione di centrodestra, quindi a tutti gli effetti un ‘politico’".

Ma ciò che il Pd ritiene stonato è che "il personale delle Farmacie Comunali, società pubblica al 95%, prende le difese non del loro datore di lavoro, il Comune, ma del presidente. Crediamo sia un unicum tutto elpidiense e stentiamo a credere che la totalità del personale dipendente della Srl abbia sottoscritto quel documento".

Per il Pd "tutto ciò conferma ancora una volta la facilità con cui il sindaco venga ‘scavalcato’ in più occasioni, ignaro di ciò che accade intorno a lui. Un sindaco che auspichiamo adesso assuma una posizione decisa e chiara in merito a questa vicenda". E sviluppi sono attesi nelle prossime ore, destinati molto probabilmente a mettere la parola fine all’antipatica questione, ma sarà interessante vedere chi, tra presidente Galeota e sindaco Ciarpella, farà la prima mossa e in quale direzione.

Marisa Colibazzi