"Il vero problema è la discarica"

"Ad oggi il nostro problema più urgente e per il quale vorremo la vicinanza dell’amministrazione riguarda la discarica ‘Castellano’, che sta proprio di fronte alla frazione e per la quale c’è un progetto di ampliamento, di trattamento di vari tipi di percolati anche provenienti da fuori regione ed altro". E ancora, c’è necessita di "una sala pubblica. Quella che avevamo (in un’ala della scuola infanzia della frazione, ndr) è stato utilizzata e adattata per accogliere i bambini della materna di Casette: benvenga che si sia trovata una soluzione per loro, ma andrà trovata un’altra sede".