"Vogliamo più collaborazione"

L’associazione ‘Nestore’, promotrice della Festa dei bambini nel quartiere Europa (la 21° edizione il 28 e 29 giugno), dall’amministrazione cosa si attende? "Una maggiore collaborazione. Può sembrare una richiesta sciocca ma è importante che vengano potate le piante del piazzale quando abbiamo gli eventi e tappare le buche" dice il presidente Stefano Silenzi. Di solito, gli associati provvedono da soli a minimi interventi, essendo scaduta la convenzione per la gestione del verde che avevano da 12 anni "e che ci ha permesso anche di realizzare una casetta di legno funzionale come deposito e luogo di incontro". E poi c’è il grande parco del quartiere: "Sono anni che non si fa manutenzione, l’ideale sarebbe realizzarci una piastra polivalente. Ad oggi non c’è neanche un segnale e in molti neanche sanno che esiste".