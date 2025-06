"Responsabilizzare i nostri ragazzi"

Il Centro Giovanile Casette da 11 anni rappresenta un chiaro esempio di buone pratiche per gli adolescenti. Abbiamo chiesto a Loretta Morelli (dell’impresa sociale Era Futura che gestisce il Centro) quali sono le aspettative dalla nuova amministrazione: "Che ci sia collaborazione e apertura su alcune tematiche che ci stanno più a cuore, in primis, il discorso dei giovani che devono essere visti non solo come fruitori di servizi, come reali protagonisti di un cambiamento, ai quali vanno date responsabilità e voce. Noi li mettiamo al centro e sarebbe positivo mutuare questa modalità di approccio. Poi la progettazione partecipata per dare una nuova veste a Piazza Mazzini. Andrebbero coinvolte anche altre realtà".