Importante realtà di aggregazione. Tutte le attività del ’Don Bosco’

Il centro sportivo ricreativo Don Bosco: un’importante realtà di Porto San Giorgio. Piano, piano nel corso degli anni, il Centro si è imposto come una importante realtà di aggregazione, non solo per il quartiere sud, dove si trova, ma per tutto il territorio comunale. Alla scuola di pattinaggio, avviata da oltre un ventennio, si sono aggiunti altri importanti servizi come il dopo scuola, il campo estivo, il centro estivo, i tornei di calcetto e la ormai super rinomata festa del quartiere sud. Al don Bosco condivisione ed accoglimento delle diversità e disabilità sono i valori imprescindibili richiesti per varcarne re il cancello. Ci si accorge dell’importanza sociale che riveste questa realtà nel territorio cittadino quando si sentono riecheggiare le voci dei ragazzi che si danno, tutti, appuntamento al "Don": "ci troviamo al Don, c’è il torneo al Don, andiamo a fare la partita al Don, nonno portami a scuola di pattinaggio del Don. Uomini, donne, giovani e adulti che volontariamente offrono il proprio tempo alla cura e alla crescita di questi ragazzi seguendoli sin da piccoli nel loro processo educativo, sono il motore che fa funzionare, giornalmente, il Centro.

Sotto il vigile occhio del custode, prima fra tutti il compianto Pietro ora Romano, queste persone si organizzano nel rispettoso silenzio del volontariato dividendosi mansioni e compiti: c’è chi cucina, chi impartisce lezioni, chi balla e pattina chi fa ginnastica e chi gioca con i ragazzi. Il coordinamento del Don Bosco è ora affidato al Presidente Loris Pomioli che, unitamente al Consiglio Direttivo, ha il grande merito di saper raccogliere le richieste che arrivano al Centro, tramutandole in servizi offerti da un numero di volontari che, insieme a lui, dopo anni, hanno ancora il piacere di stare insieme nella fatica del volontariato. Le diverse attività del Centro sanno offrire soluzioni ai problemi sociali della Città e forniscono soluzioni pratiche e sostenibili alle famiglie, ma soprattutto insegnano alle nuove generazioni il valore della gratuità.