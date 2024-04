In lotta contro i disturbi alimentari

I disturbi alimentari sono patologie complesse che coinvolgono un comportamento non corretto legato all’alimentazione, spesso accompagnato da un’eccessiva preoccupazione per il peso e l’immagine corporea. Queste condizioni colpiscono principalmente durante l’adolescenza, un periodo già delicato e ricco di sfide emotive. Fra i disturbi alimentari più diffusi ci sono l’anoressia e la bulimia nervosa, ma anche la sindrome dell’alimentazione incontrollata, nota come ‘abbuffata di cibo’. I disturbi riguardano: corpo, sfera emotiva e psicologica. Le insicurezze sull’aspetto fisico, il bullismo, i problemi familiari, i disturbi depressivi e la bassa autostima possono contribuire allo sviluppo dei disturbi alimentari, creando un circolo vizioso difficile da interrompere. Per aiutare chi ne soffre è fondamentale offrire sostegno e comprensione. È importante convincere la persona ad aprirsi e a confrontarsi con i propri sentimenti e problemi attraverso ascolto e supporto incondizionato. Inoltre, è essenziale coinvolgere professionisti medici del settore, come psicologi, psichiatri e nutrizionisti, per avviare un percorso di cura.

Classe II E