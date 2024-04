In piazza Garibaldi anche Dargen D’Amico

Sta diventando sempre più attrattore musicale Porto Sant’Elpidio che si prepara a vivere un’estate scoppiettante di eventi, in particolare di concerti musicali. Un altro artista che approderà in città per un concerto in Piazza Garibaldi, previsto per il 7 settembre, è Dargen D’Amico. Reduce dall’ultimo Sanremo, il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo anche come giudice di X Factor, un talento poliedrico che porterà in piazza il suo ultimo progetto discografico ‘Ciao America’. Il concerto sarà a pagamento e vedrà sul palco Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e Diego Maggi. Il nome di Dargen D’Amico si aggiunge a quelli di Alfa (altro concerto a pagamento il 18 agosto), di Clara (24 agosto, per la Notte + Rosa delle Marche, gratuito) con una prima carrellata di concerti già dalla prossima settimana: 27 aprile Er Piotta (gratuito), 28 aprile Tiromancino (data zero del nuovo tour, a pagamento) e 1 Maggio Zero Assoluto (gratuito).