In pista gli allievi della Tam: si laureano campioni regionali

Gli allievi della Tam Porto San Giorgio-Osimo-Corridonia si sono laureati campioni regionali per il 2024. I ragazzi del direttore tecnico Robertais Del Moro hanno conquistato il titolo marchigiano a squadre sulla pista di San Benedetto. Ha aperto le danze Filippo Angelini, con il primo posto nei 110 m ostacoli, davanti a Matteo Ghergo, che a non ha avuto rivali nei 400 m ostacoli, Angelini ha preceduto Lorenzo Cristofanetti, nel salto in lungo. Cristofanetti, che insieme ad Angelini e Ghergo è stato convocato all’incontro internazionale "Brixia meeting" in Alto-Adige, si è poi rifatto con l’oro nel salto triplo. Il quartetto Diego Lopez Solis, Giulio Raggetta, Fausto Kitenge e Matteo Ghergo, ha dominato la staffetta 4x400 m, competitiva,è stata la staffetta 4x100 m di Michele Tassetti, Alberto Lanciotti, Filippo Angelini e Tommaso Fidani (che si si è imposto anche nel lancio del disco). Il decatleta Michele Smiriglia si è espresso a buon livello nei lanci. Il velocista Alberto Lanciotti, allenato come Angelini da Elisa Del Moro, ha portato a casa, oltre a punti. Grazie anche a Riccardo Picchio, secondo nei 5 km di marcia, a Giulio Raggetta, 1,70 m nel salto in alto, e all’astista Michele Tassetti, il punteggio raggiunto dagli under 18 apre loro le porte delle finali nazionali, a cui è attesa anche la formazione femminile che è salita sul secondo gradino del podio, Ha cominciato Angelica D’Addario con la doppietta nei 400 m, 400 m ostacoli, poi da Paula Afi Akabe ed Elisabetta Battistelli sono arrivate due vittorie nel settore dei lanci.